DEB-Team nimmt Kurs auf WM-Viertelfinale

Kosice (dpa) - Drittes Spiel, dritter Sieg: Deutschlands Eishockey-Team ist bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei auf Viertelfinalkurs. Nach dem 4:1 gegen Frankreich sind Leon Draisaitl und Co. nun Tabellenführer ihrer Vorrundengruppe in Kosice. Schon morgen kann das DEB-Team gegen den WM-Gastgeber den Einzug in die K.o.-Runde so gut wie perfekt machen.