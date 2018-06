De Maizière: Trage politische Verantwortung für Bremer Bamf

Berlin (dpa) - Ex-Bundesinnenminister Thomas de Maizière übernimmt zwar die politische Verantwortung für mögliche Missstände beim Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Mit den Vorgängen in der Bremer Außenstelle, wo fragwürdige Asylentscheidungen fielen, war er nach eigenen Angaben aber nicht befasst, wie de Maizière in Berlin vor einer Sondersitzung des Innenausschusses zum Thema sagte. Die Vorgänge in Bremen kosten die Bamf-Leiterin Jutta Cordt, die das Amt seit 2017 leitete, nun ihr Amt. Bundesinnenminister Horst Seehofer habe ihre Entlassung angeordnet, sagte ein Ministeriumssprecher.