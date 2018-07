DBB-Team in WM-Quali gegen Griechenland Israel und Estland

Berlin (dpa) - Die deutschen Basketballer treffen in der Hauptrunde der Qualifikation für die WM 2019 in China ab September auf Griechenland, Israel und Estland. Wie der Weltverband FIBA auf seiner Homepage bekanntgab, spielt die DBB-Auswahl in der neu gebildeten Gruppe L und führt diese gemeinsam mit Griechenland aktuell an. Die Punkte aus der ersten Phase der Qualifikation werden mitgenommen. Die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl hatte alle sechs Begegnungen gewonnen, zuletzt am Montagabend überraschend auch beim Olympia-Zweiten Serbien.