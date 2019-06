Dax vor Fed-Entscheid leicht im Minus

Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt war von der neu entfachten Zins-Euphorie nur wenig zu spüren. Nach dem am Vortag erreichten Sechswochenhoch im Dax hielten die Anleger vor dem anstehenden Fed-Leitzinsentscheid die Füße still. Der deutsche Leitindex ging mit einem Minus von 0,19 Prozent bei 12 308 Punkten aus dem Handel. Ein Euro kostete zuletzt 1,1215 US-Dollar.