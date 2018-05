Dax geht mit Aufschwung ins Wochenende

Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich heute wieder in Kauflaune gezeigt. Der Leitindex Dax schloss mit einem Plus von 1,02 Prozent bei 12 819 Punkten und damit auf seinem Tageshoch. Daraus resultierte ein Wochengewinn von knapp 2 Prozent. Der Kurs des Euro hielt sich weiter unter der Marke von 1,20 US-Dollar. Zuletzt wurde er bei 1,1939 Dollar gehandelt.