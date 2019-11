Daniel Craig will als James Bond aufhören

Los Angeles (dpa) - Es ist das zweite und letzte Mal: Daniel Craig will als James Bond aufhören. Der 25. Bond-Film «Keine Zeit zu sterben» soll sein letzter Auftritt in der Kultrolle sein. «Ja, das war's», bestätigte der britische Schauspieler bei seinem Auftritt in der US-Show «Late Show with Stephen Colbert». Im Oktober endeten die Dreharbeiten zu dem neuen Film, der im April 2020 in die Kinos kommen soll. 2017 hatte Craig allerdings schon einmal angekündigt, nicht mehr James Bond spielen zu wollen.