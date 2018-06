Cumberbatch ein Sherlock Holmes auch im wahren Leben

London (dpa) - Der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch hat seine Qualitäten als Sherlock Holmes auch im echten Leben gezeigt. Der 41-Jährige, der den Detektiv in der Serie «Sherlock» spielt, hat nach Medienberichten zur Rettung eines Essenslieferanten beigetragen. Der Fahrradfahrer war am Abend von vier Personen in London überfallen und zusammengeschlagen worden, als Cumberbatch und seine Ehefrau mit einem Taxi vorbeifuhren. Der Taxifahrer berichtete der Zeitung «The Sun»: «Benedict war beherzt, mutig und selbstlos. Wenn er nicht eingegriffen hätte, wäre der Radfahrer wohl schwer verletzt worden.»