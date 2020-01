Coronavirus: China verfügt Kontrollen im Transportwesen

Peking (dpa) - Im Kampf gegen die Ausbreitung der Lungenkrankheit in China hat die Regierung in Peking landesweit Kontrollen und Hygienemaßnahmen angeordnet. An Flughäfen, Bahnhöfen, Busstationen und Passagierhäfen sollen Fiebermessgeräte installiert werden. Für die Behandlung von Kranken soll es Notfallpläne geben. Die Zahl der Toten durch das neue Coronavirus in China ist auf 41 gestiegen. Erste Einzelfälle gibt es auch in Frankreich und Australien. Die erkranken Patienten dort waren vorher in China auf Reisen gewesen.