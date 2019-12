Christen feiern Weihnachten im Heiligen Land

Jerusalem (dpa) - Christen aus aller Welt feiern Weihnachten im Heiligen Land. Die traditionelle Weihnachtsprozession nach Bethlehem begann in Jerusalem. Der Wagenkonvoi mit etwa 40 Fahrzeugen wurde angeführt vom Oberhaupt der katholischen Kirche im Heiligen Land, Pierbattista Pizzaballa. Er sollte später in Bethlehem auch die Mitternachtsmesse zelebrieren. Nach christlicher Überlieferung steht die Geburtskirche in Bethlehem an jenem Ort, an dem Jesus zur Welt kam. Zu den Feiern kommen arabische Christen sowie Pilger.