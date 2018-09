China verhängt eigene Sonderzölle gegen USA

Peking (dpa) - Als Reaktion auf die US-Sonderzölle auf chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden Dollar hat China am Montag umgehend eigene Extrazölle auf Einfuhren aus den USA im Wert von 60 Milliarden US-Dollar verhängt. Die Zollsätze liegen zwischen fünf und zehn Prozent. Chinas Gegenmaßnahmen sind im Umfang geringer, weil die USA gar nicht so viel nach China exportieren. Die Regierung in Peking übte scharfe Kritik an den USA, die «schamlos» Protektionismus und wirtschaftliche Herrschaftspolitik predigten.