Chef der Kette dm sieht noch Platz für Hunderte neue Filialen

Karlsruhe (dpa) - Obwohl Deutschlands größte Drogeriemarktkette dm mit der Expansion nicht so schnell vorankommt wie geplant, sieht deren Chef Erich Harsch noch viel Potenzial für Neueröffnungen. «Ein paar Hundert sind sicher noch drin», sagte Harsch der Zeitung «Heilbronner Stimme». Im vergangenen Geschäftsjahr war die Zahl der dm-Märkte bundesweit auf 1956 Märkte angestiegen. Jedoch war es der Firma zufolge zu einigen geplanten Neueröffnungen nicht gekommen, weil es an Ressourcen in der Baubranche fehlte oder zu lange Genehmigungsverfahren dies verhinderten.