Charles und Camilla starten Deutschlandbesuch in Berlin

Berlin (dpa) - Der britische Prinz Charles und seine Frau Camilla sind in Berlin angekommen. Das Paar landete am frühen Nachmittag auf dem Flughafen Tegel. Die beiden bleiben bis Freitag in Deutschland, auf dem Programm stehen Termine in Berlin, Leipzig und München. In Berlin ist zunächst ein Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel geplant. Zudem will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Prinzen im Schloss Bellevue empfangen. Für Camilla steht ein Besuch in der Gewaltschutzambulanz der Uni-Klinik Charité auf dem Programm.