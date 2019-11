CDU schließt Huawei-Einsatz bei 5G-Ausbau nicht generell aus

Leipzig (dpa) - Die CDU will den umstrittenen chinesischen Konzern Huawei nicht generell vom Ausbau des 5G-Mobilfunks in Deutschland ausschließen. In dem heute vom CDU-Parteitag in Leipzig mit großer Mehrheit verabschiedeten Beschluss heißt es, vertrauenswürdig könnten beim Ausbau «nur solche Ausrüster sein, die einen klar definierten Sicherheitskatalog nachprüfbar erfüllen». Das müsse beinhalten, dass eine Einflussnahme durch einen fremden Staat auf die 5G-Infrastruktur ausgeschlossen ist.