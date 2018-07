CDU-Generalsekretärin ruft zu Zusammenhalt auf

Berlin (dpa) - Nach der Bildung einer neuen Vereinigung hat CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer zu Zusammenhalt in der Union aufgerufen. «Ein Haus, das in sich geteilt ist, kann nicht bestehen», zitierte sie bei Twitter den früheren US-Präsidenten Abraham Lincoln. «Es geht nur gemeinsam - zwischen transatlantischen Partnern, in der EU und in der CDU CSU.» In der Union hatte sich zuletzt die Plattform «Union der Mitte» gegründet. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die Gründung einer neuen liberalen Strömung in der Union begrüßt.