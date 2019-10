Bundesregierung drängt London zum Nachgeben beim Brexit

Luxemburg (dpa) - Im Brexit-Streit fordert die Bundesregierung weitere Zugeständnisse von Großbritannien. Die EU stelle vor einer Einigung nur zwei einfache Bedingungen, nämlich den Erhalt des Friedens in Nordirland und den Schutz des europäischen Binnenmarkts, sagte Europa-Staatsminister Michael Roth in Luxemburg. Ob ein Deal in Reichweite sei, könne er nicht sagen, fügte der SPD-Politiker hinzu. Doch tue die EU weiter alles für eine Einigung. «Ein harter Brexit wäre ein Desaster.» Es blieben nun nur wenige Tage Zeit. Diese müssten genutzt werden.