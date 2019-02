Bundespräsident Steinmeier jetzt auch auf Instagram

Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat jetzt ein Profil auf dem sozialen Netzwerk Instagram. Er wolle dort Einblicke nicht nur in seine Arbeit im Schloss Bellevue geben, wenn Staatsgäste dabei seien, sondern vor allem die Begegnungen mit «den vielen unterschiedlichen Menschen in den Städten, in den ländlichen Regionen» mit seinen Followern teilen, sagte er in einer Videobotschaft. Neben Instagram hat der Bundespräsident ein Profil auf Facebook und eine offizielle Homepage.