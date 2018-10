Bund vergibt Auftrag für Kontrolle der Pkw-Maut

Berlin (dpa) - Der Bund kommt bei den Vorbereitungen für den Start der umstrittenen Pkw-Maut voran. Das Verkehrsministerium vergab den Auftrag zur Kontrolle der Maut an den österreichischen Bieter Kapsch, wie ein Ministeriumssprecher mitteilte. Zuvor hatte der «Münchner Merkur» darüber berichtet. Ressortchef Andreas Scheuer sagte der Zeitung: «Wir haben einen Riesenschritt zur technischen und organisatorischen Umsetzung gemacht.» Scheuer bekräftigte gegenüber der Zeitung, die Pkw-Maut solle in dieser Legislaturperiode eingeführt werden - also bis 2021.