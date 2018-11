Brexit-Vertrag: May noch einmal bei Juncker

Brüssel (dpa) - Im Wettlauf gegen die Zeit hat die britische Premierministerin Theresa May am Mittwoch in Brüssel versucht, die letzten Knackpunkte im Brexit-Vertragspaket mit der Europäischen Union auszuräumen. Die Regierungschefin traf sich am Nachmittag zu Gesprächen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Zuvor hatte sie im britischen Parlament noch einmal um Unterstützung für ihren Austrittsvertrag geworben - unter anderem mit dem Argument, sonst könnte der ganze EU-Austritt auf den letzten Metern platzen.