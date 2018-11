Brexit-Entwurf wichtigen Schritt weiter

London (dpa) - Der Entwurf für ein Brexit-Abkommen hat in London eine wichtige Hürde genommen. Das britische Kabinett gab am Abend grünes Licht für das 585 Seiten starke Dokument. Premierministerin Theresa May wird den Entwurf nun heute im Parlament vorstellen - und muss sich auf heftigen Gegenwind einstellen. Eine Mehrheit für den Entwurf zu finden, dürfte schwer werden. Die Europäische Union will den mit Großbritannien ausgehandelten Brexit-Kompromiss so schnell wie möglich bei einem Sondergipfel prüfen.