Brexit: London bestätigt Termin für zweite Abstimmung

London (dpa) - Die britische Regierung hat den kommenden Dienstag als Termin für die zweite Abstimmung im Unterhaus über das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen bestätigt. Das erklärte die zuständige Ministerin Andrea Leadsom. Falls der Deal erneut abgelehnt wird, will Premierministerin Theresa May noch in derselben Woche darüber abstimmen lassen, ob das Land ohne Abkommen aus der EU ausscheiden oder der Brexit verschoben werden soll. Der EU-Austritt Großbritanniens ist eigentlich für den 29. März geplant.