Brasilien: Rechtspopulist Bolsonaro gewinnt erste Wahlrunde

Brasilia (dpa) - Der Rechtspopulist Jair Bolsonaro hat die erste Runde der Präsidentenwahl in Brasilien klar gewonnen. Der Ex-Militär erhielt knapp 49 Prozent der Stimmen, wie das Wahlamt nach der Auszählung von 60 Prozent der Wahlurnen mitteilte. An zweiter Stelle lag Fernando Haddad von der linken Arbeiterpartei mit etwa 26 Prozent der Stimmen. Sollte Bolsonaro noch leicht auf über 50 Prozent zulegen, könnte er die Präsidentenwahl bereits im ersten Wahlgang entscheiden. Ansonsten gibt es in drei Wochen eine Stichwahl.