Bräutigam Prinz Harry an der Kapelle eingetroffen

Windsor (dpa) - Der Bräutigam Prinz Harry ist mit seinem Bruder und Trauzeugen Prinz William an der St.-Georgs-Kapelle in Windsor eingetroffen. Harry und sein Bruder tragen beide Gala-Uniform. Harry hat mehrere Jahre aktiv in der Armee gedient und ist seit Dezember Captain General der Royal Marines. Die Brüder begrüßten die Gäste im Schlosshof und schritten zur Kirche. Vorher hatten bereits andere Mitglieder der Königsfamilie Platz in der Kapelle genommen. Punkt 13.00 Uhr soll der Gottesdienst zur Hochzeit des Jahres zwischen Harry und Meghan Markle beginnen.