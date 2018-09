Bono setzt U2-Tour nach Stimm-Aussetzer fort

Berlin (dpa) - U2-Frontmann Bono hat seine Stimme zurück und will seine Tour fortsetzen. Am Samstag hatte er das Konzert seiner Band in der Berliner Mercedes Benz-Arena abbrechen müssen, weil seine Stimme nach wenigen Songs versagte. «Ich bin sehr glücklich und erleichtert, dass Schlimmeres ausgeschlossen werden kann», teilte Bono auf der Band-Homepage und per Twitter mit. Für das abgebrochene Konzert wird ein Nachholtermin angesetzt: «Wir können kaum erwarten, am 13. November wieder in Berlin zu sein.» Die Tickets sollen gültig bleiben.