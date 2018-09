Bislang deutlich weniger Erdogan-Gegner bei Demo in Köln

Köln (dpa) - Bei einer der größten Kundgebungen gegen den erwarteten Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Köln haben sich am Samstagvormittag zunächst deutlich weniger Menschen versammelt als im Vorhinein vermutet. Statt der erwarteten 10 000 Teilnehmer kamen bis zum Mittag nach dpa-Schätzungen rund 1000 Menschen zusammen. Unter dem Titel «Erdogan not welcome» hatten kurdische und linke Erdogan-Gegner zum Protest am Rheinufer aufgerufen.