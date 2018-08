Berichte: Soulsängerin Aretha Franklin schwer krank

Detroit (dpa) - US-Sängerin Aretha Franklin, die mit Titeln wie «Respect», «Chain of Fools» und «I Say a Little Prayer» zur «Queen of Soul» wurde, ist Medienberichten zufolge schwer krank. Die 76-Jährige «bittet um eure Gebete», twitterte Evrod Cassimy, Reporter des Lokalsenders WDIV in Detroit und Freund von Aretha Franklin sowie ihrer Familie. Er habe mit der Familie gesprochen, schrieb Cassimy. Zuerst hatte die Promi-Website «Showbiz411» von Franklins Krankheit berichtet. Demnach wurde bei ihr im Jahr 2010 Krebs diagnostiziert. Im März hatte Franklin zwei Konzerte auf ärztlichen Rat hin abgesagt.