Bericht sieht Arbeitswelt vor tiefgreifendem Wandel

Berlin (dpa) - Mehr Niedriglöhner, häufigere Erreichbarkeit und der Einzug der Roboter: Die Arbeitswelt vieler Menschen in Deutschland hat sich schon in den vergangenen Jahren deutlich verändert und steht nun vor einer großen Herausforderung. Das geht aus dem «Atlas der Arbeit» hervor, der in Berlin vorgestellt wurde. Entgegen der ursprünglichen Idee hätten sich Minijobs nicht als Einstieg zu guter Arbeit erwiesen, resümieren die Autoren. Deutschland habe den größten Niedriglohnsenktor Westeuropas. 1,2 Millionen Beschäftigte bekämen zusätzlich Hartz IV.