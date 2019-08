Bericht: Miley Cyrus und Liam Hemsworth haben sich getrennt

Los Angeles (dpa) - Das Promi-Paar Miley Cyrus und Liam Hemsworth haben sich Medienberichten zufolge nach nicht einmal einem Jahr Ehe getrennt. Das hätten die Sängerin und der Schauspieler gemeinsam entschieden, sagte ein Sprecher von Cyrus dem Magazin «People». Cyrus und Hemsworth hatten erst am 23. Dezember 2018 geheiratet. Die Sängerin von «Wrecking Ball» und der Schauspieler in «Die Tribute von Panem» hatten sich 2012 verlobt, trennten sich aber kurz danach. 2015 näherte sich das Paar wieder an und kam schließlich erneut zusammen.