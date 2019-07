Bericht: Erhebliche Ungleichheiten zwischen Regionen

Berlin (dpa) - Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission zur Untersuchung der Lebensverhältnisse hat erhebliche Unterschiede zwischen einzelnen Regionen in Deutschland festgestellt. Das berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe unter bezug auf den Abschlussbericht der Regierungskommission «Gleichwertige Lebensverhältnisse». Demnach bestehen «erhebliche Disparitäten in den regionalen Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten, bei der Verkehrs- und Mobilfunkanbindung und beim Zugang zu Angeboten der Grundversorgung und Daseinsvorsorge». Am Mittwoch will die Bundesregierung die Ergebnisse vorstellen.