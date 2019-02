Bei Hausbrand in Paris krimineller Hintergrund vermutet

Paris (dpa) - Bei dem schweren Brand mit mehreren Toten in einem Pariser Mehrfamilienhaus gehen die Ermittler von einem kriminellen Hintergrund aus. Eine Frau, die in dem Haus wohnte, sei festgenommen worden, sagte der Pariser Staatsanwalt Rémy Heitz am Morgen. Die Zahl der Toten stieg demnach von sieben auf acht, rund 30 Menschen wurden verletzt. Das Feuer war in dem Haus im schicken Pariser 16. Arrondissement in der Nacht zum Dienstag ausgebrochen. Noch am Morgen kämpften die Feuerwehrleute gegen die Flammen. Die Brandschützer mussten das achtstöckige Wohnhaus räumen.