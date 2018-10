Bei der Lufthansa fallen jeden Tag gut 60 Flüge aus

Hamburg (dpa) - Bei der Lufthansa fallen nach eigenen Angaben im Schnitt pro Tag mehr als 60 Flugverbindungen aus. Konzernweit seien in diesem Jahr etwa 18 000 Flüge gestrichen worden, was einer zweiwöchigen Schließung des größten Lufthansa-Drehkreuzes in Frankfurt entspräche, sagte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister dem «Hamburger Abendblatt». Zusätzlich führten zahlreiche Verspätungen dazu, dass Passagiere ihre Anschlussflüge nicht erreichen konnten. Hohmeister kündigte an, künftig mehr Reservemaschinen einzusetzen.