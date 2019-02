Barnier: EU muss Notfallplanungen für Brexit vorantreiben

Luxemburg (dpa) - Die EU muss sich nach Worten ihres Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier jetzt intensiv auf die Möglichkeit eines ungeregelten britischen Austritts einstellen. «Es sind noch 46 Tage bis zum Austrittsdatum», sagte Barnier am Montag in Luxemburg. «Es ist wichtig, dass wir uns auf alle Szenarien vorbereiten und alle Notfallmaßnahmen ergreifen, die nötig sind.» Barnier bekräftigte, die EU werde den mit Premierministerin Theresa May ausgehandelten Austrittsvertrag «nicht wieder öffnen und keine Neuverhandlungen beginnen».