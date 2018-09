Bahntechnik-Messe Innotrans in Berlin eröffnet

Berlin (dpa) - Als wichtigste Messe der Bahnbranche ist die Innotrans am Dienstag in Berlin eröffnet worden. Messechef Christian Göke kündigte 146 Weltpremieren für die Industrieschau an. Mehr als 3000 Aussteller aus 61 Ländern zeigen neue Züge, die teils ohne Lokführer fahren, sowie zahlreiche digitale Lösungen für Fahrzeugwartung, Hinderniserkennung, Fahrgastinformation und Ticketverkauf. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sagte, die Schiene werde gebraucht, um den wachsenden Verkehr zu bewältigen.