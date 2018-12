Bahn-Tarifrunde wird am Freitag mit EVG fortgesetzt

Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG setzen ihre Tarifverhandlungen an diesem Freitag in Berlin fort. Das kündigte eine Bahnsprecherin in der Nacht an. Beide Seiten hatten vorher den dritten Tag in Folge bis zum späten Abend nach einer Lösung gesucht. Dabei geht es vor allem um mehr Lohn und Gehalt für rund 160 000 Beschäftigte der Bahn. Wie es mit den parallel laufenden Verhandlungen mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL weitergeht, ist unklar.