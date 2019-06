Bademantel von Marilyn Monroe versteigert

Los Angeles (dpa) - Zahlreiche Andenken an die Hollywood-Ikone Marilyn Monroe sind bei einer Auktion in Los Angeles versteigert worden. Unter anderem brachte ein mit Strass besetzter Bademantel, den Monroe 1953 in der Hit-Komödie «Wie angelt man sich einen Millionär?» trug, 28 800 Dollar ein, wie das Auktionshaus Julien's Auctions in der Nacht mitteilte. Außerdem kamen Schmuckstücke, Fotos und Drehbücher der Schauspielerin unter den Hammer.