Auto erfasst Fußgänger in New York - Ein Toter

New York (dpa) - Bei einem Verkehrsunfall in New York sind am Abend ein Fußgänger getötet und sechs weitere verletzt worden. Unter Berufung auf Polizeibeamte berichten örtliche Medien, dass es sich nicht um einen vorsätzliche Tat handele und auch kein Terrorbezug bestehe. Der Fahrer des Unglückswagens habe angegeben, er habe angenommen, dass der Schalthebel seines Autos auf «Parken» stand, als er auf das Gaspedal getreten habe.