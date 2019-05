Aus für Österreichs Charity-Gala Life Ball

Wien (dpa) - Die österreichische Anti-Aids-Gala Life Ball wird wohl dieses Jahr zum letzten Mal stattfinden. Wie Organisator Gery Keszler mitteilte, könne das Event nicht mehr finanziert werden. Es sei in letzter Zeit immer schwieriger geworden, Sponsoren und Spender für den Ball gewinnen zu können, sagte Keszler der österreichischen Nachrichtenagentur APA. 26 Jahre nach dem ersten Life Ball sei es daher an der Zeit, neue Wege zu gehen. Dieses Jahr findet der Life Ball am 8. Juni unter dem Motto «United in Diversity» in Wien statt.