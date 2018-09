Augsburg stoppt Siegesserie der Bayern

Berlin (dpa) - Die Siegesserie von Tabellenführer Bayern München ist am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga überraschend gerissen. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac kam am Abend nicht über ein 1:1 gegen den FC Augsburg hinaus. 1899 Hoffenheim gewann bei Hannover 96 mit 3:1. Der SC Freiburg feierte drei Tage nach dem 3:1 in Wolfsburg erneut einen Überraschungssieg: Die Breisgauer bezwangen Schalke 04 mit 1:0. Zu Beginn des 5. Spieltages hatte Werder Bremen das Top-Duell der Überraschungsteams gegen Hertha BSC mit 3:1 gewonnen.