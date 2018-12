Arsenal nur 1:1 in Brighton - Özil ausgewechselt

Brighton (dpa) - Der FC Arsenal ist am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Premier League nicht über ein 1:1 bei Brighton and Hove Albion hinausgekommen. Die Londoner verpassten damit zum Abschluss der Hinrunde die Chance, sich im Kampf um die Champions-League-Teilnahme zu verbessern. Trainer Unai Emery wechselte Mesut Özil in der Pause aus und befeuerte damit Spekulationen um den Abschied des ehemaligen deutschen Nationalspielers in der anstehenden Transferperiode.