«Ankerzentren» stoßen in den Ländern auf Ablehnung

Berlin (dpa) - Die große Mehrzahl der Bundesländer will bei den von der Koalition vereinbarten «Ankerzentren» für Asylbewerber zunächst nicht mitmachen. Ein klares Nein zu den geplanten Einrichtungen kam aus Berlin, Rheinland-Pfalz, Hessen und Thüringen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur sowie Äußerungen der vergangenen Tage ergaben. Nicht an der angekündigten Pilotphase beteiligen wollen sich Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte am 3. Mai angekündigt, ab August oder September mit einer Pilotphase für «Ankerzentren» starten zu wollen.