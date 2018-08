Altmaier stellt Aktionsplan zum Netzausbau vor

Bonn (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier stellt heute einen Aktionsplan für einen schnelleren Ausbau der Stromnetze im Zuge der Energiewende vor. Der Termin bei der Bundesnetzagentur in Bonn ist der Auftakt einer dreitägigen Reise des CDU-Politikers mit Stationen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Altmaier hatte angekündigt, er wolle den derzeit schleppenden Netzausbau beschleunigen. So muss etwa der Strom von Windkraftanlagen auf der Nordsee in Deutschland verteilt werden. Gegen die Strom-Autobahnen gibt es Widerstand von Anwohnern, Landwirten und Umweltschützern.