Aktien New York Schluss: Ruhiger Wochenausklang im Plus

New York (dpa) - Nach einem ruhigen Handel hat sich der New Yorker Aktienmarkt mit Kursgewinnen ins Wochenende verabschiedet. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,54 Prozent auf 25 462,58 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies so gut wie keine Veränderung. Davor hatte der Dow eine vierwöchige Gewinnserie hingelegt. Der Euro gab im New Yorker Handel zuletzt wieder leicht nach und kostete 1,1569 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1588 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8630 Euro gekostet.