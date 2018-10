Am Samstagmorgen wurden die Rettungskräfte in die Danziger Strasse der Ostfildern-Parksiedlung gerufen. Ein Pkw drohte abzurutschen. In dem Pkw war ein Betrunkener, der von der Polizei geweckt und aus dem Auto geholt wurde. Die Feuerwehr Ostfildern sicherte den Pkw, bis ein Abschleppwagen den Pkw aufladen konnte.