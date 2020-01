ADAC nicht mehr gegen Tempolimit auf Autobahnen

Goslar (dpa) - In der Debatte um ein Tempolimit auf Autobahnen hat der ADAC seine jahrzehntelange ablehnende Haltung aufgegeben. Der ADAC sei «nicht mehr grundsätzlich» gegen ein Tempolimit, sagte der ADAC-Vizepräsident Verkehr, Gerhard Hillebrand, der dpa. Die Diskussion werde emotional geführt und polarisiere bei den Mitgliedern, sagte Hillebrand. «Deshalb legt sich der ADAC in der Frage aktuell nicht fest.» Eine Versachlichung sei dringend erforderlich. Die Auswirkungen eines Tempolimits sollten dringend in einer umfassenden Studie geklärt werden.