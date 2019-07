Abschied von bei Unglück getöteten Piloten

Laage (dpa) - Rund zwei Wochen nach dem Zusammenstoß zweier Eurofighter in Mecklenburg-Vorpommern haben 600 Kameraden bei einer Trauerfeier Abschied von dem getöteten Piloten genommen. Die Veranstaltung fand auf dem Gelände des Luftwaffen-Geschwaders 73 «Steinhoff» in Laage bei Rostock statt. Der Eurofighter des 27 Jahre alten Piloten war am 24. Juni bei einer Luftkampfübung über der Müritzregion mit einem zweiten Jet kollidiert. Beide Maschinen stürzten ab. Der Pilot der anderen Unglücksmaschine konnte sich mit dem Schleudersitz retten und überlebte verletzt.