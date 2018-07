Abschiebung von Sami A.: Seehofer verteidigt NRW

Berlin (dpa) - Nordrhein-Westfalen hat nach Ansicht von Bundesinnenminister Horst Seehofer bei der umstrittenen Abschiebung des Islamisten Sami A. nach Recht und Gesetz gehandelt. «Die Entscheidung ist nach unserer Auffassung rechtmäßig», sagte Seehofer in Berlin. Er selbst habe am Mittwoch vergangener Woche einen Vermerk auf seinem Schreibtisch vorgefunden, sagte Seehofer. Demnach war der ursprünglich für den Donnerstag (12. Juli) geplante Abschiebeflug abgesagt worden. Tatsächlich wurde Sami A. dann am frühen Freitagmorgen (13. Juli) abgeschoben.