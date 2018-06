90-Millionen-Eurojackpot wieder nicht geknackt

Münster (dpa) - Lottospieler können nächste Woche erneut darauf hoffen, den deutschen Gewinnrekord einzustellen. Der mit 90 Millionen Euro gefüllte und bei dieser Summe gedeckelte Eurojackpot wurde auch in der zwölften Ziehung hintereinander in Helsinki nicht geknackt, wie Westlotto mitteilte. In der 2. Gewinnklasse gab es 28 Gewinner. Sie erhalten jeweils einen Betrag von 853 136,90 Euro.