40 Jahre nach «Saturday Night Fever»: Travolta geehrt

New York (dpa) - Rund 40 Jahre nach dem Kinostart von «Saturday Night Fever» ist Hauptdarsteller John Travolta am Original-Drehort im New Yorker Stadtteil Brooklyn mit einer Feier geehrt worden. Tausende Fans versammelten sich vor einem Schnellimbiss, in dem sich Travolta im 1977 in den USA veröffentlichten Film gleich zwei Stücke Pizza kauft, übereinander legt und isst. Travolta erschien zu der Feier rund anderthalb Stunden zu spät in einem weißen Anzug, ähnlich dem aus «Saturday Night Fever», und mit Ehefrau Kelly Preston.