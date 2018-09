18 Verletzte bei Bruchlandung von Passagierjet in Sotschi

Moskau (dpa) - Bei der Bruchlandung eines Passagierjets am Flughafen des russischen Urlaubsorts Sotschi sind am Samstagmorgen alle 170 Menschen an Bord mit dem Schrecken davongekommen. Nach Angaben der Stadtverwaltung von Sotschi wurden 18 Menschen verletzt. Aber nur ein Erwachsener und zwei Kinder hätten im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die Maschine vom Typ Boeing 737 rutschte bei der Landung bei schlechtem Wetter über die Piste hinaus, durchbrach einen Zaun und kam in einem Flussbett zum Stehen.