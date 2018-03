Stuttgart - Mehr als 30 Kilometer stockte der Verkehr gestern auf der A 81 zwischen Heilbronn und Stuttgart. Der Lokführerstreik machte die ohnehin überfüllten Straßen noch voller. „Ich habe mich auf der Fahrt umgesehen, was im Stau passiert. Viele Autofahrer wälzen Aktenordner, um die Zeit zu nutzen“, sagt Marius Zöllner, Direktor am Karlsruher Forschungszentrum Informatik. „Und nun stellen wir uns vor, das Auto fährt alleine und der Fahrer kann stattdessen andere Dinge tun.“ Der Professor gibt am Zulieferertag Automobil in Stuttgart Einblicke in die neuesten Entwicklungen des autonomen Fahrens.