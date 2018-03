Stuttgart (red) - In wenigen Tagen wird auch der zweite Bahnsteig der Stadtbahnhaltestelle Stadtbibliothek (Handwerkskammer) barrierefrei erreichbar sein: Am Freitag, 20. Dezember, geht der zweite Aufzug in Betrieb. Er verbindet den stadtauswärts führenden Bahnsteig zunächst mit der Zwischenebene. Später wird dieser Aufzug bis auf das Straßenniveau der Heilbronner Straße führen. Der Aufzug zum Bahnsteig der stadteinwärts fahrenden Linien ist bereits seit einem Jahr in Betrieb. Fahrgäste der Linien U 5, U 6, U 7, U 12 und U 15 können nun barrierefrei von beiden Bahnsteigen zur Zwischenebene und über den provisorischen Steg zur Bibliothek